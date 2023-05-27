إسعاف وأجواء متوترة .. ماذا يحدث بمحيط ملعب لقاء الاتفاق والنصر؟

أحمد رفعت
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ماذا يحدث خارج ملعب مباراة الاتفاق والنصر؟

شهد محيط ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، أجواء متوترة بين الجماهير، وذلك بعدم حضروا بكثافة لحضور المباراة، ومساندة فريقي الاتفاق والنصر.

ويسعى النصر لملاحقة الاتحاد، حيث أصبح الفارق بين الفريقين 3 نقاط، ومتبقي فقط جولتين على نهاية دوري روشن للمحترفين.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تظهر فيها سيارات إسعاف، وهي تقوم بمعالجة عدد من الأشخاص، الذين يعانون من الإغماءات.

وتعرض عدد من الجماهير الموجودة بمحيط ملعب الأمير محمد بن فهد، لحالات إغماء، بسبب الوقوف لوقت طويل، محاولة للدخول إلى الملعب ومشاهدة المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين الاتفاق والنصر، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، أحرزه المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

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