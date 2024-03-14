"أنا إسباني 100% ولكن!".. براهيم دياز يفاجئ المغرب بعد استدعاء وليد الركراكي له

"قلبي منقسم بين البلدين"

أعرب براهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته باستدعائه لقائمة منتخب المغرب، مؤكدًا أنه اختار اللعب لأسود الأطلس بقناعة تامة.

وكان دياز صاحب الـ24 عامًا، قد استقر على تمثيل منتخب المغرب على المستوى الدولي، بدلًا من إسبانيا، رغم أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا كان ينوي استدعاءه لمعسكر الشهر الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس".

وقال دياز في تصريحات لإذاعة "لا كادينا سير" الإسبانية: "لم أختر المغرب للضغط على الاتحاد الإسباني أو من أجل إجبارهم على ضمي لمنتخب لاروخا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "قلبي منقسم بين البلدين إسبانيا والمغرب، أشعر أنني إسباني بنسبة 100%، ومغربي أيضًا بنسبة 100%".

وتابع نجم ريال مدريد: "هل أحتفل إذا سجلت هدفًا أمام إسبانيا؟ لا أعرف ماذا أقول بخصوص هذا الأمر في الوقت الحالي، لكنني مقتنع بنسبة 100% بأنني اتخذت القرار الصحيح (تمثيل المغرب)".

وفي هذا السياق، تم تغيير خانة الجنسية في صفحة اللاعب براهيم دياز الرئيسية على الموقع الرسمي لرابطة الليجا، من الإسبانية إلى المغربية، تمهيدًا لتمثيل اللاعب لمنتخب أسود الأطلس، بدءًا من التوقف الدولي المقبل في شهر مارس الجاري.

يذكر أن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، كان قد أعلن قائمة أسود الأطلس والتي شهدت تواجد دياز للمرة الأولى مع المنتخب الفائز بالمركز الرابع في كأس العالم الأخيرة بقطر.