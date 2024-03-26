إسبانيا ضد البرازيل | صراع الجيل الجديد .. "خليفة ميسي" في برشلونة يهدد مشروع الريال المرعب

جوهرة برشلونة قدّم مستوى مبهر وسط تألق نجوم ريال مدريد..

بالطبع مباراة واحدة ليست مقياسًا؛ لكن الجميع كان ينظر إلى قمة إسبانيا والبرازيل "الودية"، مساء يوم الثلاثاء، على أنها مواجهة بين جيلي ريال مدريد وبرشلونة الجديدين.

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إسبانيا دخلت القمة أمام البرازيل، وهي تضم في صفوفها اثنين من المواهب العالمية الكبرى، التي يعول عليهما برشلونة لبناء المستقبل؛ وهما "لامين يامال وباو كوبارسي"، في ظل غياب الثلاثي الشاب الآخر بيدري رودريجيز وبابلو غافي وأليخاندرو بالدي؛ بسبب الإصابة.

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أما البرازيل تبني جيلها الجديد في الأساس، على ثنائي الريال الشاب فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة بقوة إندريك "17 سنة"، والذي سينضم إلى الفريق الملكي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وعلى الورق الجميع يرشح مشروع الريال المرعب، لاكتساح جيل برشلونة الجديد، خلال السنوات القليلة القادمة؛ خاصة في ظل ما يعاني منه الفريق الكاتالوني، من أزمة اقتصادية خانقة.

صراع الجيل الجديد في قمة إسبانيا والبرازيل

بالفعل.. قمة إسبانيا والبرازيل أثبتت أن مشروع الريال الجديد بقيادة ثلاثي السامبا الشاب؛ سيكون مرعبًا للغاية، حيث سجل كل من رودريجو وإندريك، هدفين من ثلاثية منتخبهما، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

رودريجو استغل خطأ كارثيًا من الحارس الإسباني أوناي سيمون، وأسقط الكرة من فوق رأسه داخل الشباك، بينما أضاف إندريك الثاني للبرازيل، بمجرد نزوله إلى أرضية الملعب، ومن تسديدة من داخل منطقة الـ18.

المثير في الأمر.. أن فينيسيوس الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي العالم حاليًا، كان أقل عنصر تأثيرًا من ثلاثي ريال مدريد، في مواجهة إسبانيا.

ومن ناحيته.. قدّم يامال مستوى مبهر مع إسبانيا أمام البرازيل؛ حيث كان مصدر الخطورة الأول لمنتخب بلاده، على الرغم من عدم تسجيله أي هدف.

يامال وبمهارة كبيرة حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة، سجل منها زميله رودري، الهدف الإسباني الأول، قبل أن يصنع موهبة برشلونة "16 سنة"، الثاني إلى داني أولمو.

حتى في الهدف الإسباني الثالث الذي جاء من ركلة جزاء أيضًا؛ كان لامين يامال هو من بدأ الهجمة، بتمريرة جمعت بين الكثير من الذكاء والمهارة.

وبناء على ما قدمه يامال الذي ينظر إليه بأنه "خليفة" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مواجهة السامبا البرازيلية؛ يستطيع برشلونة أن يطمئن على وجود عنصر أساسي يكون عماد المشروع الجديد، الذي سيحاول من خلاله إسقاط ريال مدريد مستقبلًا.