انقلب السحر على الساحر .. نجوم إسبانيا يردون صفعة "البطريق" لأشرف حكيمي!

لم ينته الصراع بين منتخبي إسبانيا والمغرب، بنهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي حسمها "لاروخا" بنتيجة (2-1).

وضرب المنتخب الإسباني تحت 23 عامًا، موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي، في المباراة النهائية المقررة الجمعة المقبل، بينما ذهب المغرب لمواجهة شقيقه المصري على الميدالية البرونزية.

وعقب المباراة انتقل الصراع بين نجوم منتخب إسبانيا، وأشرف حكيمي قائد منتخب المغرب، إلى الفضاء الإلكتروني، حيث بدا أن لاعبي لاروخا أرادوا الانتقام من سخرية حكيمي منهم في مونديال قطر 2022.

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حكيمي كان قد سجل ركلة الجزاء الأخيرة للمغرب في شباك إسبانيا، خلال مباراة ربع نهائي مونديال قطر، والتي حملت أسود الأطلس إلى المربع الذهبي، وبعد تسجيلها على طريقة بانينكا قام برقصة البطريق الشهيرة.

وبعد خسارة المغرب أمس على يد إسبانيا، قام اثنان من لاعبي "لاروخا" من مناكفة حكيمي على حساباتهم الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر دييجو لوبيز، تغريدة على منصة "X" لتحفيز للمنتخب مع تعليق "نحن في النهائي" وأرفق معها رمز بطريق ووجه متجمد.

وبعد 10 دقائق فقط، جاء دور زميله سامو أوموروديون، الذي نشر رسالة احتفالية وبعض طيور البطريق وبعض الوجوه المضحكة، لكنه فوجئ على الفور بتعرضت حساباته على لهجوم من قبل المشجعين المغاربة، الذين أغرقوا منشوراته بتعليقات عنصرية ورموز تعبيرية على شكل قرد.

وكان أشرف حكيمي، قد استفز أرناو تيناس، حارس مرمى منتخب إسبانيا الأولمبي، بعد تسجيل زميله سفيان رحيمي هدف تقدم المغرب من ركلة جزاء، قبل أن تنجح إسبانيا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني.