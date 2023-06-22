إساءة للدوري الأمريكي؟ جاريث بيل يكشف لميسي تجربته في الولايات المتحدة!

نصيحة صادمة من بيل إلى ميسي حول الدوري الأمريكي..

وجه الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق نصيحة غير متوقعة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بيل قضى الفترة الأخيرة من مسيرته مع نادي لوس أنجلوس إف سي، حيث لعب لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة قاد خلالها الفريق إلى لقب الدوري الأمريكي 2022، قبل إعلان اعتزاله مطلع عام 2023.

طُلب من بيل تلخيص الفارق بين اللعب في أحد فرق النخبة في الدوري الإسباني، وبين اللعب في الدوري الأمريكي، وسُئل عما إذا كان ميسي سيتأقلم مع الأجواء هناك بعد اللعب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، ليؤكد أن الأجواء أكثر برودة في الدوري الأمريكي.

وقال بيل في حديثه لقناة "BT Sport" الإنجليزية: "الأمر أكثر راحة هناك، إذا خسرت في ريال مدريد يكون الأمر كما لو أن العالم قد انتهى، يمكن أن تُصلب، تصاب بالإحباط وتعود إلى المنزل وأنت لست سعيدًا".

وأضاف: "في الدوري الأمريكي يقبلون الخسارة أكثر، لا توجد عواقب، لا يوجد هبوط في الدوري، عندما تخسر مباراة تنتقل إلى المباراة التالية، يقبلون الخسارة بشكل أفضل هناك".

ميسي يقضي حاليًا فترة راحة مستحقة بعد موسم طويل، على أن يستعد بعدها لأول مباراة له مع إنتر ميامي ضد كروز أزول في 21 يوليو المقبل، ويتعامل ناديه الجديد بالفعل مع الطلب المتزايد على التذاكر بعد التعاقد مع الأرجنتيني.

وبينما يستعد ميسي لظهوره الأول في الولايات المتحدة، يقضي جاريث بيل حياته حاليًا بين حفر ملاعب الجولف، التي أصبحت شغفه الحقيقي في السنوات الماضية.