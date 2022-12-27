إريك جارسيا: جئت إلى برشلونة من أجل ميسي.. فرحل فورًا!

رحيل الأرجنتيني لم يكن صدمة للجماهير فقط

في مقابلة عبر "تويتر" مع الصحفي جيرارد روميرو، أفصح مدافع برشلونة إريك جارسيا عن مشاعر عديدة قبل مواجهة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا السبت المقبل.

وتحدث جارسيا عن كأس العالم قائلًا: "لقد خرجنا بشكل مر، الفوز 7-0 في أول مباراة ضاعف توقعاتنا لكن لم تسر الأمور كما خطط لها".

وأضاف عن مباراة إسبانيول: "أولئك الذين تربوا في أكاديمية لاماسيا يعرفون منذ الطفولة ما الذي يعنيه الديربي أمام إسبانيول، سوف تكون ليلة مثيرة".

كما تطرق إلى افتقاده لقلب دفاع برشلونة المعتزل مؤخرًا، جيرارد بيكيه قائلًا إنه "رائع كشخص وكلاعب، أتذكر كيف كان يساعدني على التركيز في أوقات عصيبة من المباراة، وكيف كان يبقي ثابتًا رغم أي مؤثرات، إنه ذكي للغاية".

أبرز ما قيل في هذه التصريحات كان عن ليونيل ميسي، حيث أشار جارسيا إلى أنه "أتى إلى برشلونة كي يتمكن من اللعب إلى جوار ليونيل ميسي ورؤيته، ولكنه رحل سريعًا، إنه أفضل لاعب في العالم رأيته بعيني، أبدى مستوى بدنيًا رائعًا في كأس العالم، أن تملك لاعبًا مثله يعني أن كل الخيارات مفتوحة دائمًا".

كما تطرق إلى سبب وصوله بسهولة إلى برشلونة بينما لم يحدث نفس الشيء مع زميله في السيتي برناردو سيلفا، قائلًا: "لقد تفهم جوارديولا رغبتي، وكنت حرًا في ذلك التوقيت من حيث التعاقد، على عكس حالة برناردو".