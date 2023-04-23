إريك تين هاج يتحدى بيب جوارديولا: سأمنع مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية!

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتحدى مانشستر سيتي قبل مباراة الفريقين في نهائي كأس إنجلترا..

أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن فريقه سيبذل قصارى جهده لمحاولة تحطيم آمال مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية.

ومن المقرر أن يتواجه مانشستر يونايتد مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على برايتون بركلات الترجيح في نصف النهائي.

مانشستر سيتي في طريقه للفوز بالثلاثية هذا الموسم، حيث يبدو نظريًا المرشح الأوفر حظًا لنيل لقب الدوري الإنجليزي، كما أنه يخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بالإضافة إلى لعب نهائي كأس إنجلترا.

إنجاز الثلاثية لم يتحقق في كرة القدم الإنجليزية إلا من قبل مانشستر يونايتد، ويعرف تين هاج أن لاعبيه لديهم فرصة لتحطيم آمال جارهم اللدود، بالفوز في نهائي كأس إنجلترا في يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".

وقال تين هاج في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد مباراة برايتون عندما سُئل عن الأمر: "أنا أتفهم شعور مشجعي مانشستر يونايتد حيال ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لمنحهم ذلك، سنقدم كل شيء".

وأضاف: "لا يمكنك فعل أكثر من 100%، يمكن لجماهير مانشستر يونايتد الاعتماد علينا".

وتابع: "لدينا دليل على أننا قادرين على مواجهة مانشستر سيتي، علينا أن نلعب مباراة مثالية، المفتاح لذلك؟ لا سأحتفظ بالأمر لنفسي، علينا التركيز الآن على مباريات مختلفة، يجب أن نكون في المربع الذهبي".

مانشستر يونايتد يعرف كيف هي الأجواء في "ويمبلي" هذا الموسم، حيث حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على حساب نيوكاسل، كما حقق الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي في يناير الماضي.