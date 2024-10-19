"أنتم تنشرون الأكاذيب" .. تين هاج يثور على أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد!

تصريحات غاضبة من المدرب الهولندي

وجه إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، هجومًا عنيفًا على وسائل الإعلام الإنجليزية، بسبب الحديث المستمر عن مستقبله مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

مانشستر يمر بفترة صعبة منذ انطلاق موسم 2024/2025، وذلك بسبب النتائج المتخبطة للفريق مع تين هاج، مما جعل العديد من التقارير الصحفية تؤكد رغبة إدارة النادي في إقالته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع إمكانية تعيين ماسيميليانو أليجري أو زين الدين زيدان بدلًا منه.

وهو الأمر الذي علق عليه الهولندي قائلًا في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه القادمة أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي:"هذه الضوضاء تأتي فقط من الإعلام، منكم يا رفاق، ليس كلكم ولكن بعضكم".

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وأضاف:"البعض يجلب هذه لقصص ويخلقها ويقوم بنشر الأكاذيب، ولكن نحن في هذا النادي نسير في نفس الطريق وأخبرتكم بهذا الأمر أكثر من مرة قبل فترة الراحة الدولية، ويبدو أن بعض الصحفيين لم يصدقونيي".

وواصل حديثه:"الأمور داخل النادي هادئة للغاية، نعم، نناقش الوضع الذي نحن فيه الآن ولسنا سعداء به وسنحاول تغييره باستخدام الاستراتيجية اللازمة، ولكن نحن في حالة هدوء ومتمسكون بالخطة التي نسير عليها ونؤمن بنجاحها".

جدير بالذكر أن مانشستر يلعب ضد برينتفورد، اليوم، السبت، بالجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الرابع عشر بجدول البطولة بـ8 نقاط مقابل 18 نقطة لليفربول المتصدر.