إرلينج هالاند يبدي إعجابه بكيليان مبابي: تمنيت أن يكون نرويجيًا!

جول
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Erling Haaland Norway Nations League 12062022Getty
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إرلينج هالاند يُثني على الظاهرة مبابي الذي تمنى لعبه لمنتخب النرويج

عبر النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، عن إعجابه بالفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إعجاب يصل إلى حد رغبته في أن يلعب للنرويج.

ويبرز اسم مبابي وهالاند ليخلفا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في صراعهما على لقب اللاعب الأفضل في السنوات المقبلة مع ما يقدمه النجمان الشابان من مستوى مميز.

وتحدث هالاند في حوار لـ RMC وقال عن مبابي: "هناك لاعبين كُثر رائعين كيليان واحد منهم. هو قوي جدًا. الفرنسيون محظوظون لأنه يلعب لفرنسا. وددت لو يلعب للنرويج، هذا غير محتمل لكنه لاعب مذهل".

وقاد مبابي قبل أن يبلغ العشرين من عمره بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها في مونديال روسيا 2018.

وواصل إرلينج، 22 سنة، الثناء على كيليان "هو سريع جدًا وقوي جدًا ومستمر منذ سنوات. يكبرني بعامين لكن هذا جنون، أحيانًا يجب أن تُذكر نفسك بأن لديه 10 سنوات أيضًا سيلعبها في مستوى عالٍ. هو ظاهرة".

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