"لا أهتم" .. رد مفاجىء من جوارديولا على حظوظ هالاند في الكرة الذهبية!

الجائزة ليست من أولوياته

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يهتم كثيرًا بالجوائز الفردية، في ظل الحديث عن فوز المهاجم النرويجي إرلينج هالاند بالكرة الذهبية.

نجم سيتي كسر حالة من الصيام التهديفي استمرت لثلاث مباريات، عندما نجح في التسجيل مرتين بشباك سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي فاز بها فريقه بخماسية نظيفة، أمس، الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الثنائية جعلت الناس تتذكر قدرة هالاند على الفوز بالكرة الذهبية، وهي الجائزة التي من غير المرجح أن يفوز بها اللاعب هذا العام في الحفل السنوي الذي سيقام الإثنين القادم، ليرد جوارديولا على هذا الأمر قائلًا:"ربما يشعر اللاعبون بالقلق تجاه هذا الأمر، ولكني لا أهتم بالكرة الذهبية ولو للحظة".

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وأضاف:"المهم أنه سعيد ومبتسم، أعلم أن الأمر لم يكن سهلًا عليه، لأنهم يدافعون في منطقة الجزاء بـ3 قلوب دفاع ولاعبي وسط قريبين جدًا منه، وحتى الأجنحة كانت تضغط، لم تكن هناك أي مساحة حرفيًا، كانوا يلتصقون به في كل عرضية، لذلك تحدثنا معه عدة مرات وقلنا له أن يكون صبورًا وإيجابيًا، وفي النهاية سجل ثنائية من رأسيتين".

وتابع:"هالاند يتمتع بهذه القدرة المذهلة، يمكنه لمس الكرة 15 أو 20 مرة، ولكنه يحصل على 7 أو 8 فرص للتسجيل، إنه موهبة لا تُصدق، سجل هدفًا رائعًا على غرار هدف دورتموند الذي أحرزه بمساعدة جواو كانسيلو، لا أعرف أيهما كان أصعب، ولكني معجب بكليهما".

جدير بالذكر أن هالاند ليس المرشح الأقوى للفوز بالكرة الذهبية التي سيتم الإعلان عن الفائز بها الإثنين القادم، حيث تصب أغلب الترشيحات نحو الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بعد دوره الهام في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.