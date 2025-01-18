رغم التجديد التاريخي .. ريال مدريد لا يزال يمتلك "مفتاح" إرلينج هالاند

مشكلة واضحة أمام أي صفقة محتملة

ربما نجح مانشستر سيتي في إقناع إرلينج هالاند بالتوقيع على عقد جديد حتى 2034، ولكن هذا لا يعني أن آمال ريال مدريد في ضمه قد انتهت.

النادي الإنجليزي أعلن أمس، الجمعة، عن توقيع اللاعب على عقد تاريخي غير مسبوق في ملعب الاتحاد، مع إلغاء أي شروط جزائية في عقده السابق، وسط أنباء حول وصول راتبه إلى 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن هالاند يريد أن يصبح باب ريال مدريد مفتوحًا دائمًا أمامه، وهي نفس الرغبة لدى وكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا، لذلك قرر الحفاظ على هذه الفرصة في عقده الجديد.

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المعلومات الواردة من إنجلترا قالت إنه لا يوجد أي شروط جزائية في عقد هالاند الحالي، ولكن "آس" قالت إن النرويجي لا يزال لديه إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي عندما يقترب من منتصف مدة عقده مقابل مبلغ كبير من المال.

وهذا هو المفتاح المستقبلي الذي قرر اللاعب الحصول عليه إذا أراد الرحيل عن النادي الإنجليزي، بوجود غموض حول القيمة المالية لهذا الشرط الذي وضعه النرويجي بالتعاون مع ممثليه.

وأشارت الصحيفة إن هذا البند يمكن تفعيله بداية من صيف 2029 أو 2030، ليمنح ريال مدريد وأي فريق آخر الأمل في ضمه بالمستقبل، وإن العملاق الإسباني هو الوجهة المفضلة للاعب ووكيلة أعماله التي فتحت الباب أكثر من مرة أمام هذه الفكرة في تصريحات سابقة.

مشكلة ريال في الصفقة ستكون اقتصادية أكثر من أي شيء آخر، وإن كان فلورنتينو بيريز لم يكن سعيدًا بقرار تفضيل اللاعب للانتقال إلى بوروسيا دورتموند وسيتي بدلًا من ريال مدريد، وفقًا لنصيحة وكيله الراحل مينو رايولا.

وهناك مشكلة أخرى تكمن في امتلاك اللاعب لحقوق صورته بنسبة 100%، وهو أمر ليس مستحبًا في سانتياجو برنابيو، بالإضافة للرواتب الفلكية بالفريق لكل من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، مما يضع الكثير من الضغوط المالية على النادي.

جدير بالذكر أن هالاند ارتبط كذلك بالانتقال إلى برشلونة، ولكن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني يجعل الصفقة شبه مستحيلة في أي وقت قريب.