"صعبة ولكنها ليست مستحيلة" .. خطوة هامة تفصل هالاند عن برشلونة!

انتقاد لجوان لابورتا على الأزمة الاقتصادية

أكد الخبير المالي مارك سيريا، أن برشلونة يمكنه التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند من مانشستر سيتي، كاشفًا عن الشرط الذي سيحول هذا الحلم إلى حقيقة.

بعض التكهنات أثيرت حول رغبة جوان لابورتا رئيس برشلونة، في إحداث ضجة هائلة بعالم الانتقالات قبل نهاية ولايته الحالية مع النادي الكتالوني، وذلك عن طريق ضم هالاند، مستغلًا إمكانية رحيل بيب جوارديولا عن سيتي في الصيف المقبل.

سيريا قال عبر صحيفة "La Possession" إن برشلونة قادر على تحمل تكاليف التعاقد مع هالاند في المستقبل غير البعيد، وأوضح أن الصفقة ليست سهلة ولكنها ممكنة بشكل كبير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الخبير الاقتصادي:"برشلونة ناد مدر للدخل، لكن عليه أن يحقق نقلة نوعية لينتقل من دخل 800 مليون يورو إلى مليار و200 مليون لإتمام صفقة هالاند".

وأضاف:"النادي يحتاج إلى محترفين على أعلى مستوى لوضع خطة استراتيجية في كل مجال، ووقتها سيكون قادرًا على تحمل تكاليف صفقة هالاند الضخمة".

وانتقد كذلك الإدارة الحالية لبرشلونة، وذلك بخصوص الإدارة المالية للموارد المختلفة بالنادي، محملًا مجلس الإدارة بقيادة لابورتا مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية.

يذكر أن أنباء ضم هالاند إلى برشلونة، تأتي رغم البداية المبهرة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي تحت قيادة المدرب هانز فليك هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدفًا في 11 مباراة ليصبح هدافًا للدوري الإسباني.