بعد قلوب الأبقار .. اختيار غريب من هالاند لوجبته الخفيفة قبل المباريات!

النجم النرويجي يثير الدهشة من جديد

كشف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي عن اختيار غريب جدًا لوجبته الخفيفة المفضلة التي يتناولها قبل خوض المباريات.

نجم سيتي يعتبر أحد أهم وأفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولكنه لفت الأنظار مؤخرًا بتصريحاته الغريبة خلال المقابلات التي يجريها مع وسائل الإعلام، والتي تعكس شخصيته الاستثنائية غير العادية.

وجاء أبرز دليل على ذلك، عندما سُئل هالاند عن وجبته الخفيفة المفضلة في مقابلة مع "بي بي سي سبورت" لتكون إجابته:"في يوم المباراة أو بشكل عام؟ الوجبات الخفيفة .. الحليب الخام غير المبستر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان هالاند قد كشف سابقًا أنه يستهلك حوالي 6000 سعر حراري في اليوم، ويشمل نظامه الغذائي قلوب وأكباد الأبقار، وهي اختيارات غير مألوفة لنجوم كرة القدم.

وأي كان ما يفعله هالاند، فهو ناجح حتى الآن ولا يوجد أي سبب يدفعه نحو التوقف، خاصة وأنه تمكن من تسجيل 91 هدفًا وصنع 14 في 100 مباراة مع مانشستر سيتي بكل البطولات منذ انضمامه للفريق الإنجليزي.