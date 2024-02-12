"إرلينج هالاند فعل ما لم يقم به كريستيانو رونالدو!" .. جوارديولا يحبط نجم النصر

إرلينج هالاند يتفوق على كريستيانو رونالدو..

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنجمه النرويجي إرلينج هالاند، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي.

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على كوبنهاجن، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جوارديولا نفى في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريق الدنماركي، الضغط على المهاجم النرويجي؛ من أجل التسجيل أو تحقيق أرقام معينة في الموسم.

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وأشار المدير الفني الإسباني، إلى امتلاك إرلينج هالاند، أرقام أفضل بكثير من الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بيب جوارديولا: "في مثل هذا العمر (23 سنة).. لا رونالدو أو ميسي، نجحوا في تحقيق نفس الأرقام التي يحققها هالاند".

وشدد جوارديولا في نهاي كلمته، على أن هالاند يعلم بأنه محاط بلاعبين رائعين في مانشستر سيتي، يقومون باحتواء النجوم الجدد، ويعملون كأسرة واحدة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي ينشط حاليًا في صفوف نادي النصر السعودي، توّج بلقب هداف العالم 2023، متفوقًا على الفرنسي كليان مبابي والإنجليزي هاري كين، بالإضافة إلى هالاند نفسه.