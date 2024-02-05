إرلينج هالاند ضد برينتفورد .. استمرار اللعنة ورسالة إلى ريال مدريد بـ"شال السيتزنس"

ماذا قدّم إرلينج هالاند في مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي؟

بعد غياب 61 يومًا كاملًا.. عاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، للمشاركة في "التشكيل الأساسي" لفريقه مانشستر سيتي؛ وذلك في مواجهة برينتفورد، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

هالاند البالغ من العمر 23 سنة، غاب عن "التشكيل الأساسي" للسيتزنس، منذ السادس من ديسمبر الماضي؛ وبالتحديد منذ مباراة أستون فيلا، في الجولة 15 من مسابقة الدوري؛ بسبب الإصابة.

وعاد المهاجم النرويجي مؤخرًا، من الإصابة؛ حيث شارك لمدة 19 دقيقة فقط، في مباراة مانشستر سيتي الماضية في الدوري، والذي فاز فيها (3-1) أمام بيرنلي.

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مواصلة لعنة برينتفورد "الغريبة"..

وخلال مواجهة برينتفورد والتي انتهت بفوز السيتزنس (3-1)، تواصلت "اللعنة الغريبة" التي تطارد إرلينج هالاند، منذ أن انتقل إلى الملاعب الإنجليزية، في صيف 2022، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

ومنذ الانضمام إلى مانشستر سيتي.. واجه هالاند 21 فريقًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي، سجل في 20 منهم، بينما فشل أمام نادي واحد فقط؛ هو برينتفورد.

هذه "اللعنة" تواصلت في مباراة الإثنين؛ حيث فشل اللاعب مجددًا في هز شباك منافسه؛ على الرغم من بعض الفرص المحققة التي سنحت له، خلال الدقائق الـ86 التي شارك فيها.

أقرب فرصة سنحت للمهاجم النرويجي، لكسر "اللعنة" وهز شباك برينتفورد؛ تلك التي جاءت في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، عندما انفرد بالحارس، مستغلًا خطأ فادحًا في التمرير من لاعب الفريق المنافس؛ ولكنه أهدرها.

ويبدو أن هالاند، لا يزال غير جاهز فنيًا وبدنيًا بنسبة 100%، بعد العودة من الإصابة؛ حيث أنه بعيدًا عن فشله في هز الشباك، لم يقدّم أي شيء يذكر على أرضية الملعب، سوى صناعة هدف فريقه الثالث، لزميله فيل فودين.

وربما تكون أبرز لقطة لإرلينج هالاند في مباراة برينتفورد؛ ليست فنية، وإنما عندما قام برفع "شال أو وشاح" مانشستر سيتي أمام الجماهير، أثناء احتفال اللاعبين بالهدف الثاني؛ وذلك بالتزامن مع الأنباء المنتشرة، بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق، والانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كما لو كان يقول "أنا مشجعًا قبل أن أكون لاعبًا".