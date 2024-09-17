"سأتفق مع بيدري" .. لاعب برشلونة يختار هالاند لقيادة هجوم الفريق

النجم النرويجي مطلوب في كتالونيا

خرج مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة الشاب، من أجل ترشيح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند للانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني لتدعيم خط هجومه.

برشلونة لم يقم بالعديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث ضم كل من باو فيكتور من جيرونا، وداني أولمو من لايبزيج، وسط أنباء حول استهداف أحد النجوم الكبار بالميركاتو الصيفي القادم وعلى رأسهم هالاند.

صاحب الـ21 سنة ظهر في مقابلة مع "Jijantes TV" خلال تواجده بدوري الملوك التخيلي الخاص بجيرارد بيكيه، ليجيب على سؤال تم توجهيه له حول تحديد اللاعب الذي سيضمه لبرشلونة لو كان مديرًا رياضيًا للنادي وامتلك الأموال الكافية للقيام بالصفقة.

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وجاء رد كاسادو:"بعد ما قاله بيدري في مقابلة أخرى، سأقول إرلينج هالاند".

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ويتفق بذلك اللاعب الشاب مع ما قاله بيدري في بث خاص مع المؤثر إيباي لانوس في بداية العام، حيث قال وقتها:"كنت سأوقع مع ميسي لو كان عمره 19 أو 22 سنة، لكني الآن سأوقع مع هالاند، لأنه يسجل الكثير من الأهداف، صحيح لدينا ليفاندوفسكي، لكنه أكبر سنًا ولن يكون قادرًا على اللعب حتى الستين من عمره".

يذكر أن هالاند مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2027، ويعيش فترة مميزة مع الفريق الإنجليزي بتسجيل 9 أهداف في 4 مباريات فقط ببطولة الدوري حتى الآن.