"إرلنيج يريد المباريات".. هالاند يعبر عن ملله بفيديو ترويجي للدوري الإنجليزي

كأس العالم ينتهي وهالاند يستعيد الحياة من جديد

يبدو أن بطولة كأس العالم قد استمرت لفترة طويلة على البعض، إذ ظهر مهاجم فريق مانشستر سيتي إرلينج هالاند في مقطع فيديو ترويجي لبطولة الدوري الإنجليزي وهو في انتظار بداية المنافسة.

غاب هالاند عن بطولة كأس العالم قطر 2022 بسبب فشل منتخب النرويج في التأهل لمونديال قطر، ويبدو من المقطع أنه حاول أن يستغل وقته بشتى الطرق لكنه ينتظر بفارغ الصبر عودة الدوري الإنجليزي.

وظهر هالاند في الفيديو وهو يقوم بعدة أنشطة كالتفكير والمشي وانتظار مرور الوقت وقطع العشب مع بعض اللقطات الساخرة كحديثه في الهاتف أو مع قميص كيفين دي بروينه المعلق.

كما تحدث إرلينج في الفيديو وقال: "أنا أعمل بجد والشباب غير متواجدين، أحيانًا يكون الأمر مملًا، لكن الوقت يطير، لن أكذب فأنا أفتقد المزاح، فالاحتفال بالأهداف وحدي ليس بنفس الشعور، أتمنى أن يكون الشباب بخير، كما أتطلع لرؤيتهم قريبًا".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لفريق مانشستر سيتي ستكون يوم الخميس المقبل ضد نادي ليفربول ضمن بطولة كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة.