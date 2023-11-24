"إذلال كما حدث مع سباهان!" .. السعودية تمنع برسبوليس من الهبوط في الرياض لمواجهة النصر

برسبوليس من المفترض أن يواجه النصر يوم 27 من نوفمبر الجاري، لكن السعودية تمنعه من دخول البلاد حتى الآن..

يبدو أن الأزمات السعودية-الإيرانية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لن تنتهي وستحمل الكثير من الإثارة، بعد ما تعرضت له بعثة برسبوليس اليوم الجمعة.

الفريق الإيراني يستعد لمواجهة النصر في العاصمة السعودية "الرياض" في 27 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ووفقًا للصحف الإيرانية فإن السلطات السعودية لم تسمح لطائرة برسبوليس بالهبوط في الرياض، ليتم إلغاء الرحلة بالكامل، إذ أنه حتى الآن لا تزال المباحثات جارية للحصول على إذن الهبوط في العاصمة العربية.

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وبحسب الصحفي الإيراني "إحسان بداغي" فإن رفض الجانب السعودي لهبوط الطائرة الإيرانية يرجع لكون إدارة برسبوليس قامت بالاستعانة برحلة طيران رخيصة، لا تحمل بالأساس تصريحًا بالهبوط في المملكة السعودية.

وعلق بداغي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هل تتذكرون احتفال السلطات بدخول فريقي النصر والاتحاد إلى إيران؟ الآن لم يتم منح رحلة برسبوليس الإذن بالهبوط في الرياض، لأن السلطات الإيرانية أرادت استخدام رحلة طيران رخيصة لا تحمل تصريحًا بالهبوط في المملكة العربية السعودية، من أذل سباهان، هو نفسه من أذل برسبوليس".

حديث الصحفي الإيراني عن سباهان في هذه الواقعة يرجع لأزمة مواجهة الاتحاد في الجولة الثانية، إذ كان من المفترض أن يلتقي الفريقان في الثاني من أكتوبر الماضي، على ملعب نقش جهان في إيران، لكن اعتراض الجانب السعودي على وضع تماثيل للعسكري قاسم سليماني في مداخل الملعب، تسبب في إلغاء اللقاء من قبل مراقبه، ومن ثم اعتبار العميد فائزًا ومنحه نقاط المباراة كاملة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.