"إذا قدم باريس سان جيرمان 40 مليون يورو لمبابي فسيجدد عقده!"

أحمد مجدي
MbappéGetty Images
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ريال مدريد لا يبدو متفائلًا..

لا يوجد تفاؤل كبير في إسبانيا بحسم ريال مدريد صفقة التعاقد مع كيليان مبابي في الأسابيع القليلة المقبلة بل إن الأمر يبدو محاطا بمزيد من التعقيد.

هذا ما قاله أنتون ميان الصحفي ببرنامج اللارجيرو الشهير بإذاعة "كادينا سير" الإسبانية والذي تحدث عن أن كل ما يقوم به الفرنسي من تسويف لتحديد مصيره مع باريس سان جيرمان ما هو إلا أوراق تفاوضية فقط.

وقال ميانا في البرنامج الشهير: "إذا منح باريس سان جيرمان عقدا بـ 40 مليون يورو سنويًا لكيليان مبابي فسوف يجدد تعاقده، هذا أمر واضح".

وأضاف ميانا بأن ريال مدريد لا يبدو متفائلا حيال الصفقة وأن الأمور تسير بتوتر كبير حيال هذا الملف في النادي الملكي رغم ما يبدو من استقرار حيال هذا الأمر.

إذ لا يرغب ريال مدريد في أن يبرم مبابي عقدًا جديدًا ولو لمدة عام واحد مع نادي باريس سان جيرمان، كي يحسم الصفقة بأقل تكلفة ممكنة سواء الصيف الجاري أو المقبل بالمجان.

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