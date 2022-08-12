"إذا تعاقد النصر مع رونالدو .. على جماهيره أن تشكر كنو وحمدالله"

هل ينتقل رونالدو إلى النصر؟

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أنه يجب على جماهير النصر أن توجه الشكر إلى محمد كنو لاعب وسط الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، حال التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النصر قدم عرضًا مغريًا إلى رونالدو، من أجل التعاقد معه، ولكن نفى اللاعب ما تردد بشأن موافقته على العرض والتوقيع على العقود. "اقرأ التفاصيل"

وقال القحطاني خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "لو جاء كريستيانو رونالدو للنصر، يجب على النصراويين أن يشكروا محمد كنو وحمد الله، لأن إيقاف الاتحاد والهلال ومنعهم من التسجيل خاصة في الفترة الشتوية، منح الضوء الأخضر للنصر للتفاوض مع رونالدو دون مشكلة".

📞 فلاح القحطاني :

إذا جاء "رونالدو" لـ #النصر .. على الجماهير النصراوية شكر "محمد كنو وحمدالله" لهذه الأسباب..!!

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @falahsport pic.twitter.com/3X1rimjNZJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2022

وتابع: "رونالدو كان هدفًا لنادي الهلال في الصيف الماضي، والبعض كان قد حاول نفي الأمر، ولكن فهد بن نافل ذكر هذا الأمر ولا يوجد مشكلة".

واختتم القحطاني تصريحاته قائلًا: "لو كنت مكان جماهير النصر، في أول مباراة رونالدو يلعبها بقميص العالمي، يجب أن يشكروا محمد كنو وحمد الله، لأنهم منحوا الفرصة للتعاقد مع اللاعب دون أي مزايدات مالية".

وتسبب كنو وحمد الله في إيقاف الهلال والاتحاد عن قيد لاعبين جدد، بسبب أزمتي الثنائي مع أنديتهما.