"إذا أراد الاتحاد حسم دوري روشن عليه فعل هذا الأمر!"

أحمد رفعت
Abderrazak Hamdallah - Ittihad - Shabab 2023 - Grzegorz KrychowiakAl Ittihad Twitter
الإتحادالباطندوري روشن السعوديالنصر vs الشبابالنصرالشباب

شرط من أجل تحقيق الاتحاد للقب دوري روشن

أصبح نادي الاتحاد على أمتار قليلة من حسم لقب بطولة دوري روشن للمحترفين، بعد أن وصلنا إلى الجولة 27 وهو يتصدر ترتيب الدوري، حيث تبقى أمامه 3 مباريات فقط.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الباطن مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن، بينما يلعب منافسه النصر أمام الشباب في نفس اليوم.

وقال الإعلامي الرياضي ماجد المنيع خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "العين على مباراة النصر والشباب، ولكني أراها هي لتحديد المركزين الثاني والثالث".

وأضاف: "إذا أراد نادي الاتحاد تحقيق بطولة دوري روشن للمحترفين، عليه ألا يلتفت إلى النتائج الأخرى، ويركز فقط على تحقيق الانتصارات لحسم اللقب".

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 63 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطاة، والشباب الثالث بـ53 نقطة.

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