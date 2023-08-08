"إذا انضم مبابي لريال مدريد سأجلبه بنفسي من المطار!"

الدولي الفرنسي على أعتاب حسم مصيره للموسم المقبل

قال لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق لريال مدريد خورخي فالدانو، إنه سيذهب لجلب كيليان مبابي من المطار في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن انضمامه إلى ريال مدريد.

وقال فالدانو مازحًا من مدينة لوك في باراجواي بعد أن أنهى حديثه في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): "إذا كان الناس لا يزالون غاضبين منه، فلا تقلقوا، سأصطحبه في المطار".

وقد أبدى مشجعو ريال مدريد استيائهم من المهاجم الفرنسي الذي على الرغم من عدم رغبته في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة عام آخر، إلا أنه ينوي فرض شرط الولاء بقيمة 40 مليون يورو تم تفعيله في الأول من أغسطس ما يعطل انضمامه للنادي الملكي.

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ويمثل ملف كيليان مبابي الضرورة العاجلة لدى المدرب لويس إنريكي بعد وصوله إلى باريس سان جيرمان، وهو الذي لا يريد أي مشاكل في صفوف فريقه، المترع بها في الوقت الراهن!.