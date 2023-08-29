"إذا انتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي ستكون فضيحة!!"

"الملك المصري" يثير الجدل كعادته في الميركاتو

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يستبعد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق والنجم السابق لتشيلسي وأستون فيلا وبلاكبيرن روفرز (حصل على لقب الدوري الإنجليزي معهم) كريس سوتون، انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد السعودي في الوقت الراهن.

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وقال سوتون في تصريحات لبودكاست خاص بموقع "دايلي ميل" البريطاني: "أستبعد تمامًا أن يذهب صلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، من حيث المبدأ ومن حيث التوقيت".

وأضاف: "يتبقى يومان فقط على إغلاق السوق، إن ذهب صلاح إلى السعودية فسيكون الأمر فضيحة بكل مقاييس، أن يترك ليفربول في الترنح".

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ويرتبط صلاح خلال الشهر الماضي على وجه تحديد بصفقة محتملة إلى الدوري السعودي، وبالتحديد من بوابة نادي الاتحاد الذي يملك بين صفوفه كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وجوتا وغيرهم من النجوم.

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