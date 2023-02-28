"إذا اتبعت نظام كريستيانو رونالدو الغذائي سأموت"

كشف لاعب بالميراس، جابرييل مينينو، عن محاولته تقليد كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لكن الأمر بدا مستحيلًا وشعر بأنّه أقرب إلى الموت.

وانضم الاعب الوسط لبرازيلي، صاحب ال23 عامًا، مينينو، إلى نادي بالميراس، في صيف 2017.

وفي حديث مينينو ل Palmeiras Cast، عن نظامه الغذائي الجديد، قال:" اتصلت بأخصائية التغذية في النادي، وطلبت منها أن تجعلني أتبع حمية كريستيانو رونالدو، أردت أن أبدو مثله".

وأضاف:" لكن نظامه الغذائي كان صعبًا، كنت أقوم بعملية الاحماء، ولم أستطع تحمل المزيد من الجري، أدركت أني سأموت، إن استمريت عليه".

وأردف:" لم أتمكن من استكمال المباراة، فبعد خمس دقائق من المباراة، لم أستطع الركض، وطلبت الاستبدال".

على الجانب الآخر، يواصل رونالدو اتباع نظام غذائي صارم.، وأجبر زملائه بنادي النصر السعودي، على تحسين عاداتهم الغذائية.