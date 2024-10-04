إدوارد ميندي يعترف بـ"فشل مهمته" قبل كلاسيكو الهلال .. وإدارة "الجوهرة" تمنع جماهير الأهلي من هذا الأمر!

تطورات مهمة قبل كلاسيكو الأهلي والهلال..

علق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على "غيابه" عن كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال.

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الأهلي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ السبت، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وكشف ميندي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن أنه بذل قصارى جهده؛ للشفاء من الإصابة سريعًا، واللحاق بكلاسيكو السعودية.

وأضاف الحارس السنغالي البالغ من العمر 32 سنة: "للأسف لم أتمكن من اللعب في الكلاسيكو.. أتمنى للفريق كل التوفيق غدًا"؛ في إشارة إلى فشله في تحقيق هدفه.

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ويُعاني إدوارد ميندي من الإصابة على مستوى الكاحل، تعرض لها في التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وعلى جانب آخر.. أحبطت إدارة ملعب "الجوهرة المشعة"، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل كلاسيكو الهلال المرتقب.

الإعلامي الرياضي عبدالله أحمد أعلن أن إدارة ملعب "الجوهرة المشعة"، أبلغت جماهير الأهلي؛ بمنع استخدام الشعل النارية و"الكيماوي" أمام الهلال، حسب الأنطمة والقانون.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 15 نقطة "العلامة الكاملة"، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع "مؤقتًا" بـ7 نقاط.