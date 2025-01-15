"خضع لرغبة إدارة الهلال!" .. تطورات جديدة في مستقبل علي البليهي

اللاعب يعيش واحدًا من أصعب مواسمه على المستوى الشخصي..

شهدت الأيام الماضية شدًا وجذبًا، بين مسؤولي نادي الهلال وعلي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن تجديد العقد.

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البليهي يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى 30 يونيو 2025؛ حيث عرض عليه الزعيم خلال الأيام الماضية، التجديد لمدة موسم آخر، بينما اشترط اللاعب التمديد لعامين على الأقل.

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وبعد هذا الشد والجذب.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الأربعاء، عن القرار النهائي للمدافع الدولي المخضرم الذي يتلقى انتقادات عنيفة في الفترة الأخيرة؛ بسبب تراجع مستواه الكبير.

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الصحيفة أعلنت تراجع علي البليهي البالغ من العمر 35 سنة، عن موقفه المتمسك بالتجديد لمدة موسمين، وموافقته على عرض الهلال بـ"التوقيع" لعامٍ واحد فقط، حتى 30 يونيو 2026.

الإدارة الهلالية أصبحت تتبع أسلوبًا جديدًا؛ وهو عرض التجديد لعام واحد فقط، على نجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين تجاوزوا سن الـ30 عامًا؛ على أن يتم تقييم مستواهم الفني والبدني باستمرار، قبل أي تمديد آخر.

جدير بالذكر أن البليهي انضم إلى الهلال في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح؛ حيث خاض 236 مباراة رسمية في مختلف المسابقات منذ ذلك الوقت، مع التتويج بـ13 لقبًا.