هنا تفاصيل الاتفاق .. الهلال يحسم ملف تجديد عقد محمد كنو بعد تعديل عرضه الأخير

الزعيم يضمن بقاء نجم الوسط ضمن صفوفه

نجحت إدارة الهلال أخيرًا في حسم ملف تجديد عقد نجم وسط الفريق، محمد كنو، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

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ويرتبط صاحب الـ30 عامًا بعقد مع الهلال ينتهي في يونيو 2025، أي أنه دخل الفترة الحرة في عقده ويحق له حاليًا التوقيع لأي نادٍ آخر والرحيل إلى صفوفه بالمجان في نهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اللاعب خلال الأيام الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية أفادت مساء اليوم أن الهلال عدل في بنود عرضه الأخير لتجديد عقد كنو والنقطة الأبرز كانت زيادة مدة العقد إلى موسمين مع إمكانية التجديد لثالث ليتم الاتفاق بين الطرفين.

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وأوضحت الصحيفة أن التوقيع الرسمي على العقد الجديد سيتم خلال الأيام القليلة القادم بعد إزالة جميع العقبات التي كانت تحول دون ذلك في الـ24 ساعة الأخيرة.

يُشار إلى أن التجديد الأخير لعقد كنو كان قد تسبب في حرمان الهلال من القيد لفترتي انتقال وهو ما مهد الطريق لمنافسه النصر للتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو.