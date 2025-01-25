رد عملي وحاسم من إدارة الهلال على "استفسار" الأهلي بشأن بيع محمد كنو

صيغة اتفاق جديدة

تستعد إدارة نادي الهلال، لإغلاق ملف لاعب الفريق محمد كنو، من خلال الوصول إلى صيغة اتفاق لتحديد مستقبله، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن قلعة الزعيم.

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ويرتبط محمد كنو (30 عامًا) بعقد مع الهلال ينتهي في يونيو 2025، أي أنه دخل الفترة الحرة في عقده ويحق له حاليًا التوقيع لأي نادٍ آخر والرحيل إلى صفوفه بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت صحيفة "الرياضية" قد ذكرت أن إدارة النادي الأهلي تقدمت باستفسار رسمي إلى نظيرتها في الهلال؛ لمعرفة إمكانية شراء الـ6 أشهر الأخيرة في عقد كنو.

لكن يبدو أن إدارة الهلال لا تريد التفريط في خدمات النجم الدولي السعودي، حيث ذكر الإعلامي السعودي عبد الله الحنيان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X"، أن الزعيم يريد استمرار كنو داخل صفوفه.

وكتب الحنيان في تغريدته: "إدارة الهلال قريبة من الاتفاق مع الدولي محمد كنو على تجديد عقده مع النادي موسمين، مع أفضلية موسم ثالث".وبذلك يغلق الهلال الباب في وجه إدارة الأهلي ومدربهم الألماني ماتياس يايسله الذي طلب التعاقد مع كنو، لدعم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

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