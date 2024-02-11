"مكالمة استمرت ساعتين" .. إدارة المنتخب السعودي تتوسل لإيقاف "فضائح" معسكر كأس آسيا!

ماذا دار في معسكر كأس آسيا كي يخشى مسؤولو المنتخب السعودي كشفه؟! سؤال أصبح يطرح نفسه بقوة..

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يبدو أن هناك الكثير في معسكر المنتخب السعودي خلال كأس آسيا قطر 2023 كان يخشى المسؤولون كشفه عبر وسائل الإعلام، لذا اضطروا للتوسل لأحدهم، كي يتوقف عن كشف الكواليس!

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الأخضر بدأ مشواره في البطولة القارية بكشف فضيحة "تمرد" ستة من لاعبيه، إذ أكد مديره الفني الإيطالي روبرتو مانشيني أن سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، محمد مران، علي هزازي وخالد الغنام، جميعم اشترطوا المشاركة بشكل أساسي في المباريات وإلا يرفضوا الانضمام للمعسكرات.

وتواصل كشف المزيد بعد ذلك خلال ذاك المعسكر عبر برنامج "في المرمى"، من خلال مراسله نايف الثقيل، الذي تلقى مكالمة من إدارة المنتخب، كي يتوقف عن كشف مزيد من الكواليس.

الثقيل قال عبر برنامجه: "بعدما كشفنا تفاصيل خاصة داخل المعسكر في إحدى الحلقات، تلقيت اتصالًا من إدارة المنتخب، بدأ من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السادس فجرًا، المكالمة جُلها مفاوضات، لنبدأ صفحة جديدة، لكنني في اليوم التالي كشفت تفاصيلًا أكثر من المعسكر عبر البرنامج، فتلقيت رسالة أخرى منهم فحواها (هذه أسرع اتفاقية تم خرقها!)".

وأضاف: "يعاتبونا على عملنا وكشف التفاصيل، هم لم يمنعوا المدرب من الحديث في المؤتمر الصحفي، يريدون منع الصحفي؟!، هناك بعض المسؤولين لا يقدرون العمل الصحفي ودورنا في كشف التفاصيل".

يذكر أن مشوار الأخضر في البطولة القارية انتهى من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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