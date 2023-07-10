إدارة الاتحاد تصدم عبد الرزاق حمد الله .. طلبت منه هذا الأمر!

طلب جديد من الإدارة الاتحادية لحمد الله!

النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سيستمر مع نادي الاتحاد أم سيرحل؟.. سؤال طرحه الآلاف من عشاق العميد؛ بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

الاتحاد وقع مع بنزيما، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر؛ حيث تم منحه قميص حمد الله "رقم 9".

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، عن طلب الإدارة الاتحادية، من النجم المغربي، الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة.

وأوضح أبو داهش في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، يرفض رحيل عبد الرزاق حمد الله، ويتمسك ببقائه مع الفريق الأول، على الرغم من أنه لن يلعب أساسيًا.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مسؤولي العميد، أمام تحدٍ حقيقي؛ بكيفية التحكم في حمد الله، وجعله يقبل الجلوس على دكة البدلاء، في حال استمر مع الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.