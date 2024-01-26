إدارة الاتحاد "تخون" مارسيلو جاياردو بسبب كريم بنزيما .. كواليس جديدة

كواليس صادمة من داخل نادي الاتحاد..

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رغم النفي الأخير بوجود أي أزمة متعلقة بالمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ إلا أن كواليس جديدة ظهرت في وسائل الإعلام العالمية.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط تضارب في الأنباء بشأن رغبته في الرحيل، من عدمه.

وحتى مع تكذيب أخبار رغبته في الرحيل.. هُناك حقيقة واحدة؛ هي أن اللاعب لم ينضم إلى معسكر العميد في مدينة دبي الإماراتية، بطلب من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي شعر بغضب بسبب تأخر عودة اللاعب من الإجازة.

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وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "TYC Sports"، عن أن جاياردو، حصل على دعم كبير من الإدارة الاتحادية؛ بعد قراره الانضباطي بـ"استبعاد" كريم بنزيما، من معسكر دبي.

لكن.. الشبكة العالمية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها تراجع إدارة نادي الاتحاد، عن دعم المدير الفني الأرجنتيني بمرور الأيام؛ حيث أصبحت تقف الآن في صف بنزيما، خوفًا من استغلال اللاعب هذا الاستبعاد، للرحيل عن الفريق.

وأشارت إلى أن جاياردو، يعيش أوقاتًا عصيبة في نادي الاتحاد حاليًا؛ على الرغم من أنه يشرف على تدريبات الفريق الأول بشكل طبيعي، في معسكر دبي.

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