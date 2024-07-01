إدارة ابن نافل تحسم موقفها .. مفاجأة مرتقبة لجماهير الهلال في "مستقبل" سالم الدوسري

سالم الدوسري أبرز النجوم في تاريخ نادي الهلال..

في الأيام الماضية.. زاد الحديث عن إمكانية "رحيل" النجم الدولي سالم الدوسري، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي.

هذا الحديث؛ جاء بالتزامن مع تحركات نادي القادسية السعودي، المملوك لشركة "أرامكو"، والذي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل التعاقد مع سالم، في صفقة هي الأضخم على المستوى المحلي.

لكن.. صحيفة "عكاظ" زفّت مساء اليوم الإثنين، بشرى سارة إلى الجماهير الهلالية؛ بشأن "مستقبل" الجناح الدولي البالغ من العمر 32 سنة.

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الصحيفة كشفت عن أنه لا يوجد أي نية لدى الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، للاستغناء عن سالم الدوسري، في صيف العام الحالي؛ كما انتشر في الأيام الماضية.

وأعلنت الصحيفة، عن رغبة قوية من مسؤولي نادي الهلال، لتجديد عقد سالم الذي ينتهي في يونيو 2025؛ لضمان استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى "الاعتزال"؛ في مفاجأة سعيدة لجميع الجماهير.

سالم أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في صيف عام 2011؛ مشاركًا منذ ذلك الوقت في 397 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 104 أهداف وصانعًا 78 آخرين.