إخطار مهم بشأن الكرة الذهبية 2023 .. صديق عائلة ليونيل ميسي يكشف مفاجأة

30 أكتوبر الجاري موعد حفل "فرانس فوتبول"، وميسي على رأس المرشحين

كشف أليساندرو دوسيتي؛ صديق عائلة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إخطار وصل لليو بشأن حفل الكرة الذهبية 2023.

ليو حصد هذه الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" سبع مرات من قبل، كان آخرها عام 2021، ليتفوق على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الخمسة جوائز، آخرها في عام 2017.

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وبحسب دوسيتي فإن ميسي تلقى أخطارًا بأنه سيتوج بالبالون دور الثامنة في تاريخه العام الجاري، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في إعلانه الذي بثه عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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يشار إلى أن الحفل من المقرر أن يقام في 30 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وترشح عدة نجوم لهذه الجائزة هذا العام منهم المصري محمد صلاح، الفرنسؤ كريم بنزيما، البلجيكي كيفين دي بروينه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم. (طالع القائمة كاملة)