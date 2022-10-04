إحصائية مثيرة للقلق .. ريال مدريد مهدد بخسارة الدوري الإسباني

يبدو أن لقب الليجا سيعرف وجهة غير ريال مدريد هذا العام بسبب تلك الإحصائية!

كشفت تقارير صحفية عن إحصائية مثيرة للقلق لنادي ريال مدريد وجماهيره بعد فقدان صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤخرًا لصالح برشلونة.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن معدل تلقي ريال مدريد للأهداف في الدوري الإسباني هو ما يجعل حظوظ حصده للقب ضئيلة نوعًا ما.

وأوضحت أنه في تاريخ الدوري الإسباني بداية من العام 1993 لم يسبق أن اهتزت شباك أي فريق في كل مباراة من الجولات السبع الأولى وحقق البطولة في النهاية.

لحسن حظ النادي الملكي فقد حدث الأمر من قبل خمس مرات قبل ذلك التاريخ، وكان منهم مرة حدثت لريال مدريد نفسه في 1979.

صحيح أن أول تعثر لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم جاء أمام أوساسونا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله إلا أن النادي الملكي تلقى هدفًا في كل مباراة سابقة ضد ألميريا وسيلتا فيجو وإسبانيول وريال بيتيس ومايوركا وأتلتيكو مدريد.

النادي الملكي أمامه فترة صعبة للغاية في شهر أكتوبر، حيث يلعب ضد خيتافي وبرشلونة وإلتشي وإشبيلية وجيرونا في الدوري الإسباني بجوار لقاءات دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد حتى الآن.