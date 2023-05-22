إحراج على الهواء .. تعليق صادم من جوارديولا على أسطورتي مانشستر يونايتد والسيتي!

صراحة جوارديولا الصادمة!

خلال احتفالات مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قام بيب جوارديولا المدير الفني للفريق بإحراج أحد لاعبي السيتي القدماء وكذلك أحد أساطير مانشستر يونايتد على الهواء.

ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي ومقدم شبكة "سكاي سبورتس" أثناء تغطيته لاحتفالات السيتي باللقب الخامس لهم بالدوري الإنجليزي في الست سنوات الأخيرة، توجه بسؤال لبيب جوارديولا، حول من يفضل اختياره لشغل الجبهة اليمني لفريقه.

وقال ريتشاردز لبيب: "من تفضل اللعب في الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي؟ أنا (ميكا ريتشاردز أو جاري نيفيل؟".

وأجاب جوارديولا: "لا أحد!"، ثم دخل الثنائي في وصلة ضحك مستمرة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي وصل إلى لقبه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا خمس بطولات فقط خلال السنوات الست الماضية، ويبحث النادي السماوي عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخيه عندما يلاقي إنتر يوم 10 يونيو القادم في إسطنبول.