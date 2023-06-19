"إحباط ما بعد ميسي" .. روبرت ليفاندوفسكي يتحدث غاضبًا من التعامل مع برشلونة

ليفاندوفسكي غاضب من الصحافة الإسبانية

كشف روبرت ليفاندوفسكي أن مسلسل انتقال ليونيل ميسي إلى برشلونة تسبب له في إحباط بسبب التقارير المتضاربة في وسائل الإعلام.

وأشار المهاجم البولندي الدولي الذي انضم إلى برشلونة في عام 2022 إلى أن هناك تقارير متضاربة بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى النادي كل يوم قبل أن يتبين أخيرًا أنه سينضم إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وأكد ليفاندوفسكي أيضًا أن التقارير المتعلقة بالفريق الكتالوني غالبًا ما تكون من صنع وسائل الإعلام.

وفي حديثه لقناة "TVP Sport" البولندية، قال الدولي البولندي: "لا يُعقل أن تتابع المعلومات التي تخبرك بأن هناك 90% فرصة لانضمامه اليوم و10% فرصة في اليوم التالي".

وأضاف: "الأخبار حول برشلونة صعبة المتابعة، في كثير من الأحيان يتم اختراعها من قبل أولئك الذين يكتبون بشكل جيد أو سيئ عن النادي، عندما أردت معرفة المعلومات، كنت أعرف من يجب الاتصال به وكيف كانت الوضعية، وسألت عن الاحتمالات الممكنة".

في الشهر الماضي، عبّر المهاجم عن رغبته في اللعب بجوار ميسي في برشلونة بمجرد أن أصبح واضحًا أن الأرجنتيني لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وتم عقد محادثات بين بطل الدوري الإسباني، ووكلاء اللاعب ولكن الصفقة لم تتحقق في النهاية.