إجمالي استحواذ الفريقين 86% .. تقنية عجيبة في كأس العالم 2022!

أقيمت اليوم المباراة الافتتاحية من كأس العالم في قطر 2022 بين المضيف المنتخب العنابي وبين نظيره الإكوادوري على ملعب البيت في العاصمة الدوحة.

وحقق المنتخب الإكوادوري فيها الفوز بشكل مستحق بعد أن فرض سيطرته على المباراة بشكل كامل، حيث لم يظهر الفريق صاحب الأرض بشكل جيد على الإطلاق.

وأثناء سير أحداث اللقاء ظهرت إحصائية غريبة عبر شاشات التلفاز حول العالم، حول الاستحواذ بين الفريقين، والذي كان بصورة بديهية في صالح الإكوادور، لكن الغرابة ليست هنا.

حصلت الإكوادور على 44% من نسبة الاستحواذ، بينما نالت قطر 42% منه بحلول الدقيقة الـ 56 من عمر المواجهة، ليكون إجمالي الاستحواذ بين الفريقين 86%.

الـ 14% المتبقية ظهرت على الشاشة تحت عنوان "في التنافس" وتعني أن تلك النسبة كانت في وقت كانت فيه الكرة معلقة بين الفريقين سواء في الهواء أو كان الفريقان في حالة من التنافس عليها.

This possession statistic…

1) white on cyan blue will have to go,

2) first time I’ve seen the middle category of “% in contest” included pic.twitter.com/bkdxkpLzoV