إثر تراكم البطاقات.. مدافع النصر خيار مانشيني لاستبدال البليهي

مدافع الهلال لن يكون متاحًا لتمثيل السعودية في مباراة طاجكستان..

قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، ضم بديل علي البليهي الموقوف عن المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

وسيغيب البليهي عن مباراة طاجكستان القادمة في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، إثر تراكم البطاقات الصفراء.

عليه، قرر مانشيني استدعاء مدافع النصر محمد آل فتيل بديلًا للبليهي، ليصبح خيار مانشيني الدفاعي في مباراة طاجكستان لاستبدال البليهي.

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وكان "الأخضر" قد فاز على طاجكستان في الجولة الماضية بهدف نظيف على ملعب الأول بارك حمل توقيع سالم الدوسري.

ويحتل السعوديون المركز الأول في مجموعتهم بتصفيات كأس العالم محققين العلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث مباريات.