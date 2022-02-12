إثبات الاحتيال.. تسريب رسائل كيليني للاعبي يوفنتوس في 2020!

تسريبات جديدة تثبت احتيال يوفنتوس على اللوائح الإيطالية

تم تسريب رسالة الدولي الإيطالي جيورجيو كيليني لزملائه في يوفنتوس والتي تعود إلى عام 2020 وبناء عليها تم إقناع لاعبي البيانكونيري بالموافقة على اقتطاع جزء من رواتبهم علنًا على أن يتم تعويضهم بشكل خفيّ، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد - 19" والتي اتهم فيها يوفنتوس بالاحتيال على اللوائح المالية الإيطالية.

الرسالة التي كانت في مجموعة "واتساب" الخاصة باللاعبين والتي تم تسريبها بواسطة صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية تضمنت الآتي: "مرحبًا بالجميع، كما تعلمون نحن نتحدث مع فابيو باراتيتشي والرئيس لمحاولة مساعدة النادي وجميع الموظفين في هذه اللحظة الصعبة، الاقتراح الأخير هو أن نفقد راتب 4 أشهر، و3 أشهر حال تمكنا من إنهاء الموسم، وشهرين ونصف إذا توقف الموسم في منتصفه".

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وأضاف: "لقد ضمن الرئيس دفع راتب شهر واحد في الأول يوليو والباقي في موسم 2022-2021، إنهم حقًا يشكرون الفريق بأكمله على تفهمهم للأمر، في حالة موافقتكم، سأحصل غدًا على ورقة موقعة من الرئيس حيث يضمن ما ورد أعلاه".

وأردف: "نظرًا لتشريعات الأموال هنا، فإن العملية التي سيتم إعلانها فقط هي التنازل عن الأشهر الأربعة، يُطلب منكم عدم التحدث في المقابلات الإعلامية حول تفاصيل هذه الاتفاقية".

في اليوم التالي، قدم كيليني تحديثًا آخر لمجموعة واتساب لفريق يوفنتوس، حيث ناقش تفاصيل الموقف.

وأكد: "سنتلقى في الأيام القليلة المقبلة ورقة تفيد بكل شيء، بعد ذلك سيتم الاتصال بمحاميكم أو وكلائكم وفي نفس الوقت سيتم توقيع العقود الخاصة بهذا الموسم والموسم المقبل، سيصدر يوفنتوس بيانًا صحفيًا يقول فيه إننا نتنازل عن أربعة مرتبات شهرية لمساعدة النادي. شكرا لكم على كل شيء".