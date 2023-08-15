إثارة ودراما.. لاعبات برشلونة ومدريد يحسمان تأهل إسبانيا التاريخي لنهائي كأس العالم للسيدات

الدقائق الأخيرة تحسم تأهل إسبانيا التاريخي

تأهل منتخب إسبانيا للسيدات إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على السويد في مباراة درامية انتهت بنتيجة 2-1.

وحُسمت المباراة قبل أقل من عشر دقائق فقط على انتهائها عندما افتتحت البديلة سلمى بارالويلو لاعبة برشلونة أهداف المنتخب الإسباني في الدقيقة 80، قبل أن تسجل ريبيكا بلومكفيست هدف التعادل لنظيره السويدي في الدقيقة 88.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الوقت الأصلي للمباراة سينتهي بالتعادل، سجلت أولجا كارمونا لاعبة ريال مدريد هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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ليتأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية التي تقام الأحد المقبل، حيث سينتظر الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخبين الأسترالي والإنجليزي التي تقام غدًا الأربعاء في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يلعب المنتخب السويدي مع الخاسر من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث.