إثارة الجدل مستمرة.. رونالدو تحدث عن ميسي أيضًا!

أعلن الصحفي البريطاني بيرس مورجان عن وجود أجزاء جديدة لم تنشر بعد من حوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.

ونشر مورجان تغريدة عبر موقع تويتر يوضح فيها أن هناك تصريحات هامة للغاية من صاروخ ماديرا بشأن منافسه السابق في برشلونة، ليونيل ميسي.

حيث كتب مورجان: "يسأل الكثير من الناس عما إذا كان قد تحدث رونالدو عن ميسي في مقابلتي.. نعم، وما قاله سيحتل عناوين ضخمة من الصحف".

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6