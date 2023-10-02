إبراهيموفيتش: من يقول الأهداف أفضل من الجنس في حاجة للعلاج!

زلاتان إبراهيموفيتش لا يتوقف عن إثارة الجدل!

خرج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالمزيد من التصريحات المثيرة للجدل بعد أشهر قليلة من إعلانه اعتزال كرة القدم كلاعب محترف.

جاء هذا في إعلان لحواره مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان، صاحب حوار كريستيانو رونالدو الشهير الذي أطاح به من مانشستر يونايتد.

وخلال حديثه مع مورجان قال إبراهيموفيتش: "من يقول إن تسجيل الأهداف أفضل من الجنس فهو لديه مشكلة جنسية وعليه أن يتعالج".

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وأضاف عن تصريحاته الجدلية: "عندما أقول لكم إنني إله هل تعتقدون أنني أمزح؟ لا هذا ليس حقيقي أنا لا أمزح، سحقًا للجميع أنا الأفضل".

وعند سؤاله عن إمكانية التمثيل في فيلم من سلاسل أفلام الجاسوسية جيمس بوند كشرير، قال: "سأقوم بسحقه".

جدير بالذكر أن الحوار يذاع كاملًا يوم الخميس، ويتحدث فيه أيضًا عن علاقته ببيب جوارديولا والراحل مينو رايولا والعديد من الأمور الأخرى.