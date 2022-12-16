إبراهيموفيتش: فوز ميسي بكأس العالم "أمر محتوم"

السويدي يبدو متحمسًا للغاية لفوز الأرجنتين بكأس العالم

أثار زلاتان إبراهيموفيتش نجم السويد التاريخي الجدل من جديد بتصريحات قوية، حول هوية المنتخب الفائز بنهائي كأس العالم 2022.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه تمت كتابة الفائز بكأس العالم بالفعل!".

وأضاف: "تعرفون ما الذي أعنيه، أعتقد أن ميسي سوف يرفع لقب البطولة، لقد كتب هذا الأمر".

وأكد إبراهيموفيتش أن حصول زميله الأسبق في برشلونة على لقب كأس العالم أمر "محتوم" على حد تعبيره.

يذكر أن لاعب ميلان البالغ من العمر 41 عامًا كان قد قال في وقت سابق إنه يتمنى أن يحصل ليونيل ميسي على لقب كأس العالم 2022.