إبراهيموفيتش: رغم وجود ميسي ونيمار .. الدوري الفرنسي يفتقد الرب زلاتان!

يرى زلاتان إبراهيموفيتش أن الدوري الفرنسي تراجع بشكل ملحوظ للغاية منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 2016.

ادعى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان الإيطالي أن نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي الحاليين، كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ونيمار، ليسوا كافيين عندما يتعلق الأمر بجعل الدوري الفرنسي في مكانة عالية.

إبراهيموفيتش لعب مع باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو مقتنع بأن الدوري الفرنسي تراجع بشكل ملحوظ في غيابه.

زلاتان قال في تصريحات مع قناة "+Canal" الفرنسية: "منذ أن رحلت عن فرنسا، أصبح كل شيء هنا أسوأ، لم يعد هناك شيء للحديث عنه في فرنسا".

وأضاف: "فرنسا تحتاجني، لكن أنا لا أحتاج فرنسا، حتى في وجود مبابي وميسي ونيمار، كل هؤلاء لن يساعدوا لأنكم لا تملكون الرب زلاتان".

إبراهيموفيتش، وعلى الرغم من بلوغه 41 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، قد نفى في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فكرة الاعتزال، مؤكدًا: "لن أتقاعد، سأعود ولن أستسلم".

النجم السويدي أجرى جراحة في الرباط الصليبي الأمامي في مايو الماضي، ومن غير المرجح أن يعود إلى الملاعب حتى العام الجديد.