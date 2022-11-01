إبراهيموفيتش: اللعب لبرشلونة هو أسوأ ذكريات حياتي

هل يندم على عدم الفوز بدوري الأبطال؟

أكد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي، أنه لن يتعجل العودة إلى الملاعب من جديد، وكشف كذلك عن الذكرى الأسوأ في مسيرته الكروية.

صاحب الـ41 سنة يعاني من إصابة في الركبة منذ الموسم الماضي، ولم يشارك في أي مباراة مع الروسونيري خلال هذا الموسم، وسط توقعات بعودته مع بداية العام الجديد.

وقال زلاتان عن موقفه في تصريحات لـ"Canal+":"لا أعلى متى سأعود، سأرى كيف ستسير الأمور لتحديد موعد مشاركتي من جديد، لقد عانيت طويلًا ولا أريد التعجل".

وأضاف:"العمر لا يغير شيئًا بالنسبة لي لأن الجودة لا تزال موجودة، إنها مسألة تحفيز وشغب، لم يعد الأمر يتعلق بالحصول على الأشياء بل العطاء بشكل أكبر، منذ اليوم الأول بمسيرتي وأردت أن أكون الأقوى وأفضل من أي شخص آخر، ليس فقط من خلال الأهداف بل بالوصول إلى الكمال".

وعن ندمه على عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا:"لا أشعر بأي ندم، هل فعلت كل شيء للفوز بها؟ نعم، هل قامت بتغيير طريقة لعبي؟ لا، ما زلت الأفضل في كرة القدم مع أو بدون دوري الأبطال".

أسوأ ذكرياته:"برشلونة، ليس بسبب كرة القدم هناك، ربما خيبت ظن نفسي وكنت أفكر كثيرًا وفعلت الأشياء بشكل مختلف، لقد فقدت هويتي هناك ووجدتها بعد الرحيل وهذا سمح لي بغزو العالم".

يذكر أن إبراهيموفيتش كان يمر بموسم جيد مع ميلان الموسم الماضي قبل إصابته، حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 في الموسم الذي نجح خلاله فريقه في تحقيق لقب الدوري الإيطالي.