أيوب الكرة السعودية .. نواف العابد الذي صبر حتى نال ما يستحقه!

القدر منح العابد مكافأة ما واجهه من سوء الحظ

"الصبر مفتاح الفرج"، "مصائب قومٍ عند قوم فوائد"، أو قل كما تريد أن تقول عما حدث مع نواف العابد لاعب الشباب، الذي أصبح حديث الساعة حاليًا، بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي، بدلًا من زميله فهد المولد.

أريد أن أطلق على نواف العابد أيوب الكرة السعودية، وذلك بعدما صبر كثيرًا حتى نال ما استحقه، فالحظ دائمًا ما يبتسم للمجتهدين والمُخلصين وهذا ما حدث مع لاعب الشباب.

العابد الذي كان يبلغ من العمر فقط 19 عامًا، استطاع أن يسجل هدفًا هو الأسرع في التاريخ، في الثانية 2 من بداية المباراة أمام الشعلة في كأس الأمير فيصل بن فهد، ولكن للأسف تم إلغاء المباراة بسبب لعب 7 لاعبين فوق سن الـ23 سنة.

انطلاقة كانت رائعة جدًا للعابد مع نادي الهلال، مما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية، ووفقًا لما ذكره عبر قناة العربية، فإنه كان قريبًا من الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي.

وبدأت مسيرته بالفعل مع نادي الهلال، والتي تألق فيها ليحقق الكثير من الألقاب والبطولات، حيث توج بالدوري السعودي 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس ولي العهد السعودي 6 مرات، وكأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.

ولكن كانت الإصابات دائمًا ما تُطارد العابد، حيث كان يغيب كثيرًا عن المشاركة في المباريات رفقة الهلال، وجعلته بعيدًا عن التشكيل في كثير من الأوقات.

وتسببت كثرة غياباته عن خروجه من حسابات مدربي الهلال، الأمر الذي دفعه للبحث عن تجربة جديدة، وبالفعل انتقل إلى نادي الشباب، الذي نجح معه في إعادة اكتشاف نفسه من جديد.

نواف العابد يضرب ولا يبالي💥pic.twitter.com/61oGTZ4ERM — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) July 17, 2020

صبر العابد كثيرًا في نادي الهلال، حيث عانى من كثرة الإصابات، والاستبعاد من المباريات، ولم يتسبب في أي مشكلة، وخروجه كان هادئًا جدًا دون أي مشاكل.

وتجد الجمهور الهلالي مازال يحبه ويسانده حتى الآن، على الرغم من أنه رحل وانتقل إلى الشباب منافس الزعيم.

وبعد انتقاله إلى الشباب استطاع أن يستعيد العابد جزء كبير من مستواه المعهود، ليقود الليوث لتحقيق انتصارات مهمة، جعلت الفريق ينافس على لقب الدوري، ولكنه لم يحققه.

وفي الموسم الحالي، وجد العابد منافسة شرسة بين أجانب الشباب، مما جعله حبيسًا لمقاعد البدلاء في كثير من الأحيان، ولكن الفرنسي هيرفي رينارد عرف قدرات نواف جيدًا ليضمه إلى صفوف الأخضر.

🗓 مونديال روسيا 2018

نواف العابد يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة ❌



🗓 مونديال قطر 2022

نواف العابد خارج قائمة السعودية لكأس العالم❌



عاد للقائمة بعد يومين من الإعلان بدلاً من فهد المولد. 😱#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/58g9qodBsL — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 13, 2022

ولكن الحظ عاند العابد كالعادة، ليخرج من القائمة النهائية للمنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ولكن "أيوب الكرة السعودية" كان راضيًا بالأمر، وتمنى لزملائه كل التوفيق.

نواف العابد يواسي فهد المولد 🥺#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/OD6Szu4KrM — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 13, 2022

ولأنه كان راضيًا ويستحق التواجد في القائمة، والقدر تدخل هُنا ليمنح العابد ما يستحقه، وينضم على حساب زميله فهد المولد الذي واجه مشكلة بسبب قضية المنشطات الشهيرة.