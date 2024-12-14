أين يلعب محمد صلاح الموسم المقبل 2025-2026؟ وهل يجدد عقده مع ليفربول؟

ما هي الأندية المرشحة لضم محمد صلاح الموسم المقبل؟ وهل يترك النجم المصري فريقه ليفربول؟

تثير تداعيات مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه الحالي ليفربول العديد من علامات الجدل في الوقت الراهن، مع التألق اللافت للملك المصري أحد أساطير الدوري الإنجليزي.

مع قرب انتهاء عقد محمد صلاح برفقة ناديه ليفربول، تبرز العديد من الاهتمامات بضم الملك المصري البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ربما ينتظر عقده الكبير الأخير في الملاعب.

في السطور التالية نستعرض لكم كافة جوانب هذا الملف، أين يلعب صلاح الموسم المقبل؟ وما هي الأندية المرشحة بشكل أكبر لضمه؟.

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متى ينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول؟

ينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في صيف 2025، وقبل انتهاء العقد بمدة 6 أشهر يحق لمحمد صلاح التوقيع لأي ناد يرغب في التعاقد معه مع إخطار ليفربول فقط.

لكن إن أتى تاريخ 30 يونيو 2025، فهذا يعني أن محمد صلاح لم يعد على قوة نادي ليفربول على الإطلاق، وبالتالي فإن هذا هو الوقت الحاسم لإبرام عقد جديد مع نجم الريدز.

ما راتب محمد صلاح الحالي مع ليفربول؟

يتقاضى محمد صلاح حاليًا 350 ألف إسترليني على أساس أسبوعي مع ليفربول، وهو أعلى لاعبي ليفربول أجرًا، ومن بين أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي تقاضيًا للرواتب.

ما الراتب الذي يريده محمد صلاح للتجديد مع ليفربول؟

انطلق محمد صلاح في مفاوضات التجديد من قيمة غالية للغاية، كان مرشحًا أن تزيد على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهي قيمة لم يكن ليفربول مستعدًا لتقديمها على أي حال.

العرض المرجح حاليًا من قبل ليفربول، هو حصول محمد صلاح على نفس راتبه الحالي (350 ألف إسترليني) مقابل أن يكون التجديد لعام واحد فقط وليس أكثر.

أين يلعب محمد صلاح الموسم المقبل 2025-2026؟

السؤال الحائر: أين يلعب محمد صلاح الموسم المقبل 2025-2026 وهل يستقر به المقام في ليفربول، أم يقرر خوض تجربة جديدة خارج الريدز الذين انضم إليهم موسم 2017-2018؟.

هل يلعب محمد صلاح مع ليفربول الموسم المقبل 2025-2026؟

من المرجح أن يقدم ليفربول عرضًا مرضيًا لمحمد صلاح، الذي يبذل كل واجبه في الملعب ويقود ليفربول للانتصار تلو الانتصار ويبدو الفريق مرشحًا للحصول على لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى بفضل إسهاماته التهديفية ومستواه المبهر.

على الأرجح سيكون مستقبل محمد صلاح لمدة عام على الأقل في قلعة أنفيلد، لأن الفريق من الناحية الفنية غير مستعد لخسارة نجمه المصري في هذا الوقت.

ما هي الأندية التي تريد محمد صلاح الموسم المقبل 2025-2026؟

قد تبرز وجهات أخرى في أوروبا، ربما يكون مستعدًا لدفع قيمة محمد صلاح وراتبه، فرق مثل "بايرن ميونخ الألماني - تشيلسي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني - باريس سان جيرمان الفرنسي" بينما ربطته تقارير صحفية ببرشلونة الإسباني.

هل يلعب محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم المقبل 2025-2026؟

الاهتمام السعودي بمحمد صلاح ليس وليد اللحظة الحالية، بل إن النجم المصري على رادار كبار الأندية السعودية منذ موسمي انتقالات على أقل تقدير.

التوجه إلى السعودية ليس مرجحًا، لكن إذا ذهب إلى هناك.. فأين يمكن أن يلعب محمد صلاح في دوري روشن السعودي؟.

أين يلعب محمد صلاح في دوري روشن السعودي الموسم المقبل 2025-2026؟

حتى موسم الاتتقالات الصيفية الماضي، كان محمد صلاح اسمًا بارزًا على طاولة نادي الاتحاد، وتم عرض مقابل مادي سخي عليه وعلى ليفربول لشراء عقده في ذلك التوقيت.

لكن الرفض الذي قوبل به عرض الاتحاد من قبل ليفربول وصلاح، دفع عملاقًا سعوديًا آخر للدخول على خط الصفقة وهو نادي الهلال، الذي قد يستهدف ضم صلاح من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومع انسجام الاتحاد وتصدره للدوري السعودي حتى تاريخ كتابة هذه السطور مع المدرب لوران بلان، ربما لم تعد الحاجة إلى صلاح ملحة بنفس القدر الذي كانت عليه الموسم الماضي، وهو ما قد يرجح وصول صلاح إلى الهلال حال خروجه من ليفربول وعدم اتفاقه على صيغة تعاقد مرضية له.