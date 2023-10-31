أين يقام كأس العالم 2034؟ وكيف حصلت السعودية على حق التنظيم؟

كل ما تريد معرفته عن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 ..

بدأ العد التنازلي للكشف عن الدول التي تقدمت بملفها لاستضافة مباريات مونديال 2034، والذي من المنتظر أن تستضيفه إحدى دول قارة آسيا، أو أوقيانوسيا.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد وافق بالإجماع على أن استضافة المغرب، إسبانيا، والبرتغال، مباريات مونديال 2030، في النسخة الاستثنائية والمئوية من البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حصول السعودية على حق تنظيم كأس العالم 2034 بسبب عدم تقدم أي دولة أخرى بملف منافس.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على مكان إقامة كأس العالم 2034.

ما هي الدول التي تنافست لاستضافة كأس العالم 2034؟

هناك العديد من الدول التي ارتبطت استضافة مباريات كأس العالم 2034، ولكن لم يتقدم أحد بشكل رسمي بملف لاستضافة البطولة، إلا المملكة العربية السعودية.

السعودية تقدمت بملف رسمي في الرابع من أكتوبر 2023، من أجل استضافة مباريات مونديال 2034، مع دعم العديد من الدول التي ترغب في استضافة المملكة للبطولة المرتقبة.

وبخلاف السعودية، هناك بعض الدول التي ارتبط اسمها استضافة كأس العالم 20234، وعلى رأسهم أستراليا، لكنّها تراجعت بعد ذلك وأعلنت انسحابها من المنافسة.

متى تم الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2034؟

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، البلاد التي ترغب في استضافة كأس العالم 2034، مهلة حتى آخر أكتوبر الحالي من أجل تقديم ملفات الاستضافة قبل أن يتم غلق باب التقديم.

وبنهاية الشهر وانسحاب أستراليا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح ملف استضافة كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية

وسيتعين على البلاد التي قدمت ملفها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، إعادة تقديم الملف بشكل أوضح وأوسع إلى فيفا، قبل نصف يوليو 2024.

وسيتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي بشأن البلد التي تستضيف مباريات كأس العالم 2034، في نهاية عام 2024.

متى يقام كأس العالم 2034؟

من المقرر أن تقام مباريات كأس العالم 2034 في الصيف، لكن "فيفا" لم يكشف بعد التفاصيل الكاملة لمواعيد البطولة.

ومن المرجح أن تنطلق البطولة في يونيو أو يوليو 2034، كما جرت العادة في بطولات كأس العالم.

ولكن بعد استضافة المملكة العربية السعودية، لمباريات البطولة، قد نرى بعض التغييرات في المواعيد بسبب الطقس الحار، وتتأجل البطولة إلى شتاء 2034، كما حدث في مونديال قطر 2022.