أين يحط الرحال؟ زين الدين زيدان يلمح بموعد العودة إلى التدريب

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد؟

أكد زين الدين زيدان أنه يستهدف العودة إلى تدريب كرة القدم قبل بداية الموسم المقبل بعد أن أنهى المدرب البالغ من العمر 50 عامًا فترته الثانية مع ريال مدريد بعد موسم 2020-21 ولم يدرب منذ ذلك الحين.

في حديثه إلى صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أوضح زيدان أن التعاون مع فريق "البين" الذي يعد سفيرًا دعائيًا له في الفورمولا ١ لن يقيده برياضة سباق السيارات، حيث سيسمح له فريق الفورمولا ١ بكل سرور باستئناف مسيرته الكروية.'

وقال زيدان: "هذا جزء من اتفاقنا، لن يمنعني أي شيء من ممارسة تدريب كرة القدم وكذلك من الالتزام مع الفريق".

وأردف: "لدي وقت في المرحلة الحالية ربما حتى يونيو المقبل لا أكثر، ولكن يمكن أيضًا أن يمر بسرعة كبيرة وأبدأ تجربة جديدة".