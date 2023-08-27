تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

"أين قميص الجديد؟" .. غضب أوروبي بسبب تصرف النصر الغريب!

أحمد رفعت
sadio mane - cristiano ronaldoazzuu/getty
النصردوري روشن السعوديثقافةKITS

النصر يتصرف بغرابة بشأن قميصه الجديد!

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

على الرغم من ضم نادي النصر لعدد من أفضل نجوم العالم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني، إلى أن القميص الجديد للعالمي يتسبب في غضب بين الجماهير الأوروبية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار موقع "footyheadlines" إلى أن شركة نايكي المصنعة لملابس نادي النصر، لم تقم بعرض قميص العالمي للبيع أمام الجماهير، على الرغم من مرور ما يقرب من الشهرين على الإعلان عنه، حيث يعاني الجمهور من الحصول عليه!

النصر تصرف بشكل غريب، بأنه مازال يعرض القمصان القديمة للفريق عبر متجره الإلكتروني حتى الآن، على الرغم من الإعلان عن القميص الجديد منذ فترة!

المباراة التالية

وألقى الموقع اللوم على شركة نايكي، لأن النصر يمتلك نجومًا كبار مثل رونالدو وماني، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن العالمي لم يُصبح ضمن الفرق المفضلة لديهم!

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومع الطلب الكبير على قميص النصر الجديد، وهو الأمر الذي لم يعتاد عليه نادي النصر، قد يكون متاحًا أمام الجماهير بعد بضعة أسابيع أو أشهر أخرى، وهو الأمر الذي يُثير غضب الجماهير في أوروبا.

ويتعامل نادي النصر في مستوى أقل مع الأندية الأوروبية مثل يونج بويز وسندرلاند، وقد يتم معاملته بشكل أفضل اعتبارًا من الموسم المقبل 2024-2025.

وعلى جانب آخر استفاد الهلال بشكل كبير من قميص البرازيلي نيمار، حيث قام ببيع أكثر من 10 آلاف قميص له في الساعات السبع الأولى من الإعلان عن الصفقة.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

176810 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 88541كريم بنزيما
  • 9243خاليدو كوليبالي
  • 16457روبرتو فيرمينو
  • 7357نجولو كانتي
  • 18070مارسيلو بروزوفيتش
  • 37142صفقة أخرى
176810 الأصوات

اختيارات المحررين